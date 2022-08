Taxi oder Bus: Wie Corona zum Nachdenken brachte

Wo denn Taxis und Mietwagen am meisten gefragt wären, will ich wissen. Mirkos Antwort darauf ist langweiliger als ich es mir anfangs ausgemalt habe. „Das wird dich nicht überraschen, aber am Beliebtesten sind das Schloss Schönbrunn und die Innenstadt. Auch das Belvedere wird oft als Fahrtziel genannt.“ Mich hat Mirko in Hernals aufgegabelt. Diese Ecke von Wien firmiert in der Taxi-Popularitätsrangliste unter „ferner liefen“. „Der 17. Bezirk geht ziemlich schlecht, auch in Liesing bin ich nicht so oft unterwegs. Dort gibt es eigentlich keine Sehenswürdigkeiten und zumindest in Hernals zudem eine ganz gute öffentliche Verkehrsanbindung. Ich bin auch nur hier, weil ich selbst hier wohne, den Rest des Tages komme ich bei meinen Fahrten eigentlich kaum mehr in diese Gegend.“