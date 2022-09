Amazon zeigt Kindle Scribe und weitere Neuheiten

Der Kindle Scribe ist mit Standard- oder Premium-Eingabestiften erhältlich, die magnetisch an der Seite des Geräts haften. Beide Stifte unterstützen laut Amazon eine Vielzahl von Strichstärken, einen Textmarker, Radierer und ein Rückgängig-Werkzeug. Der Premium-Eingabestift verfügt außerdem über einen speziellen Radiergummi an der Oberseite sowie eine programmierbare Kurzbefehl-Taste. So könne er sowohl als Radiergummi als auch Textmarker fungieren oder eine neue Haftnotiz öffnen, wenn die Taste gedrückt werde.