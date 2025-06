Lebensretter: „Kind weinte, schrie und schwitzte!“

„Wir sind kurz nach der heißesten Phase des Tages, gegen 16 Uhr, per Pager und SMS alarmiert worden, dass ein Kind in einem Auto gefangen ist“, erzählt Brandinspektor Manfred Baumgartner von der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf. Auch am Tag danach erinnert er sich noch gut an die lebensgefährliche Situation: „Die Sonne brannte auf das Autodach.“