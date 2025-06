OÖ: Schon wieder ein kleiner Bub von Zug erfasst!

Toter Bub in Eferding

Erst am Montag sorgten ähnliche Schlagzeilen in Oberösterreich für Erschütterung. Dort wurde im Gewerbegebiet Eferding ein sechsjähriger Bub von einer Zuggarnitur erfasst und erlitt tödliche Verletzungen. Seine Mutter (27) musste das Drama mitansehen. Der Bub war mit dem Fahrrad unterwegs und dürfte an einem unbeschrankten Bahnübergang mit Ampelanlage die einfahrende Lokalbahn übersehen haben. Seine Verletzungen waren derart schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.