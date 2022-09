Iran: Tochter von Ex-Präsident bei Demo verhaftet

Iranische Sicherheitskräfte haben im Zusammenhang mit den jüngsten Protesten Faezeh Hashemi, die Tochter des einflussreichen iranischen Ex-Präsidenten Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani, in Gewahrsam genommen. Sie wurde wegen Unterstützung der Frauenproteste in der Hauptstadt Teheran am Mittwoch verhaftet. Hashemi soll versucht haben, Frauen zur Teilnahme an den Protesten zu motivieren, was derzeit strafbar ist.