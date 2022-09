Tod junger Iranerin löst Proteste aus

Mahsa A. war ins Koma gefallen und am Freitag in einem Krankenhaus gestorben. Wie berichtet, war sie am Dienstag während eines Familienbesuchs in der Hauptstadt Teheran von der Sittenpolizei wegen ihrer „unislamischen Kleidung“ festgenommen und auf eine Polizeiwache gebracht worden. Dort soll sie wegen Herzversagens plötzlich in Ohnmacht und danach ins Koma gefallen sein.