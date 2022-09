Erziehung ist Schlüssel im Kampf gegen Cybercrime

Auch in Österreich bemüht man sich, die digitalen Skills in den Schulen zu vermitteln, betonte Tursky. „Ich will Österreich die digitale Brille aufsetzen, damit sowohl Privatpersonen als auch Unternehmerinnen und Unternehmer in Zukunft die Chancen der Digitalisierung nutzen, aber auch Gefahren des Internets besser einschätzen können.“ Auch das entsprechende Personal in den Reihen der Exekutive werde laufend aufgestockt. Doch es fehlen noch immer Cybercrime-Spezialisten.