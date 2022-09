Mega-Stau durch Taxis in Moskau nach Hackerangriff

Wie forbes.ru berichtet, war es am Donnerstagmorgen auf dem Kutusow-Prospekt, einer mehr als acht Kilometer langen Hauptstraße in Moskau, zu einer ungewöhnlichen Anhäufung von Taxis gekommen, die einen mehr als zweistündigen Stau zur Folge hatte. Ein auf Twitter kursierendes Video eines Taxifahrers zeigt, wie sich Dutzende Taxis Stoßstange an Stoßstange reihen.