„Krone“-Leser helfen, Verkehrsfallen zu beseitigen

Einige Gefahrenstellen sind derzeit noch in Bearbeitung - wie jene in Paternion. Von der Autobahn in Richtung Ortseinfahrt verleitet dort eine lang gezogene Linkskurve zum Schnellfahren. Es gab dort schon mehrere Unfälle. „Die Fahrbahn wurde komplett erneuert, um die Griffigkeit zu erhöhen. Und es wurden auch Leitplanken montiert. Es soll demnächst aber auch noch ein Radarkasten aufgestellt werden“, heißt es aus dem Büro von Landesrat Martin Gruber.