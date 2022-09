Unsere Tafelklassler am Schulweg sichtbarer machen

Gratis Warnwesten für Schulanfänger

„Daher verteilen wir im Rahmen der Aktion ,Kiwanis sichtbar sicher’ 20.000 Kinder-Warnwesten in ganz Österreich“, erklärt Ludwig Sadjak, Kiwanis Kärnten. „5000 davon haben wir allein in Kärnten ausgegeben!“ Am Freitag waren die Kiwanis bei den Ursulinen in Klagenfurt zu Gast und hatten 200 Stück für die Schulanfänger und den Kindergarten dabei.