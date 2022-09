Diese neue Buslinie verkürzt Wartezeit für Schüler

Neue Buslinie von Feldkirchen nach Klagenfurt

„Erstmals fährt eine Linie über Pitzelstätten. Also Feldkirchen, Glanegg, zur HBLA Pitzelstätten und weiter nach Lendorf in Klagenfurt. Dort warten dann die Stadtwerke Busse.“ Die Linien sind außerdem an die Schulzeiten angepasst. „So kommt man nicht nur schneller und sicherer in die Schule, sondern kann auch leichter auf das Auto verzichten“, erklärt Gavric weiter. Die Öffis wurden aber auch den Berufspendlern in dieser Region schmackhafter gemacht. Zudem wurden zwei neue Haltestellen errichtet.