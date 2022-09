Der tiefe Fall des „Capitano“ Matteo Salvini

Das rechte Lager hat in Italien gewonnen, aber schon jetzt ist Feuer am Dach des ultrarechten Dreiergespanns. Nachdem Wahlsiegerin Giorgia Melonis (Fratelli d‘Italia) ärgster Mitstreiter Matteo Salvini (Lega) trotz hoher Erwartungen nur neun Prozent der Stimmen abgeräumt hat, geht das Gerangel los. Salvini will das mächtige Innenministerium, doch da ist für Meloni Schluss. Wie tief wird der einst gefeierte „Capitano“ noch fallen?