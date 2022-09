Ölspur und Hase sorgten für Verkehrsunfälle

Auf der Ferndorfer Landesstraße (L37) auf Höhe der Ortschaft Weißenstein rutschte ein 17-jähriger Pkw-Lenker aus Villach am Montagnachmittag gegen 16 Uhr seitlich in einen entgegenkommenden Pkw. „Das Fahrzeug kam vermutlich aufgrund einer Öl- bzw. Dieselspur ins Schleudern“, berichtet die Polizei Feistritz an der Drau. Der Villacher und die Fahrerin (41) des anderen Autos wurden beide mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach eingeliefert.