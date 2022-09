Rechtsruck in Italien: Lässt Meloni Maske fallen?

Nein, es wird keine Rückkehr zum Faschismus geben, sondern eher eine Hinwendung zu einem Trump-Nationalismus: „Italien zuerst!“ - auch beim Schuldenmachen auf Kosten des Euro, der ohnehin schon an Schwindsucht (gegenüber dem Dollar) leidet. Viel zu lange hatte die Europäische Zentralbank zeitgerechte Bremsmaßnahmen gegen die steigende Inflation aufgeschoben als Gefälligkeit an den „Club Méditerranée“: also Geldwertverluste bei den Sparsamen als Subvention für billige Kredite an den lockeren Süden.