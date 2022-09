Rechtsruck: Stabile Regierung unter Meloni & Co.?

Sie hat nach den Parlamentswahlen in Italien die besten Karten in der Hand, um die Nachfolge von Premier Mario Draghi anzutreten. Die rechtsnationalistische Giorgia Meloni könnte zur ersten Regierungschefin des Landes aufsteigen. Ist unter ihrer Führung eine stabile Regierung möglich? Diskutieren Sie mit anderen Lesern in den Kommentaren darüber, wir sind auf Ihre Meinung gespannt!