Hingucker am Wahltag: Meloni zeigt zwei Melonen

Die Rechtsaußen-Politikerin und Wahlfavoritin Giorgia Meloni hat am Tag der Parlamentswahlen in Italien am Sonntag auf Tiktok über ihren Namen gescherzt. In einem kurzen Video zeigt sich die 45-jährige Römerin mit zwei Melonen in der Hand in Anspielung auf ihren Familiennamen. „25. September: Damit habe ich alles gesagt“, so Meloni, Chefin der Rechtspartei Fratelli d ́Italia (FdI) - Brüder Italiens).