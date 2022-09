Biden droht Putin mit zusätzlichen Sanktionen

US-Präsident Joe Biden hat Russland für den Fall von Annexionen nach den „Referenden“ in vier russisch kontrollierten Gebieten in der Ukraine mit harten Sanktionen gedroht. „Russlands Referenden sind eine Farce - ein Vorwand für den Versuch, Teile der Ukraine gewaltsam zu annektieren, was eine eklatante Verletzung des Völkerrechts darstellt“, erklärte Biden am Freitag. Trotz scharfer internationaler Proteste wurden die Scheinreferenden am Samstag fortgesetzt.