Schellhorns durchwachsene Regierungs-Bilanz

Bei den Windrädern setzte sich stets die ÖVP durch

Auch nach neun Jahren in der Regierung ist in Salzburg nach wie vor kein Windrad in Sicht. Vor einem Jahr lief die E-Auto-Förderung des Landes in Schellhorns Verantwortungsbereich völlig aus dem Ruder, der Landes-Vize musste eilig Millionen aus anderen Ressortbereichen aufstellen.