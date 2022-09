Europark will auch nach 25 Jahren weiter wachsen

Der ausgewogene Mix bei den Shops und eine bunte Facette an Veranstaltungen locken nun schon seit 25 Jahren die Besucher in das Einkaufszentrum im Salzburger Stadtteil Taxham, das mit seiner auffälligen Architektur mit den Glasfassaden und dem roten Dach auch optisch die Region prägt. „Das rote Dach ist eine Ikone“, ist Spar-Vorstand Marcus Wild immer noch begeistert. Darunter verbirgt sich ein eigener kleiner Stadtteil – mit Shops, Polizei, Post, Bank und Gastronomie. „In welchem Einkaufszentrum gibt es gleich zwei Haubenlokale?“, so Wild.