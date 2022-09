Chefs vertrauen Mitarbeitern im Homeoffice nicht

Produktivitätsparanoia

Dieses Paradoxon habe zu einer Produktivitätsparanoia geführt, so Microsoft: Führungskräfte befürchteten, dass Produktivitätseinbußen auf die mangelnde Effizienz der Beschäftigten im Homeoffice zurückzuführen seien. Dazu trage sicher bei, dass sie ihren Mitarbeitern nicht wie früher bei der Arbeit zusehen könnten, wenn sie den Flur entlanggehen oder am Konferenzraum vorbeikommen. Der Druck auf die Beschäftigten, sich beweisen zu müssen, nehme damit zu, ebenso ihre digitale Überforderung. So untergrabe dieser Produktivitätswahn hybride Arbeitsformen und mache sie wenig nachhaltig. 44 Prozent der befragten Beschäftigten in Deutschland gaben demnach an, dass sie sich bei der Arbeit ausgebrannt fühlen.