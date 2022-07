Homeoffice lässt Arbeits- und Zeitdruck steigen

Wachsende Arbeitsverdichtung

In beiden Befragungen lassen sich die vor allem durch den Homeoffice-Trend in der Coronazeit ausgelösten Veränderungen ablesen. So gibt eine Mehrheit der Beschäftigten (55 Prozent) an, die Digitalisierung bedeute für sie wachsende Arbeitsverdichtung. 2019 war dieser Wert bei 47 Prozent gelegen.