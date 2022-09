Homeoffice stellt Firmen vor Herausforderungen

Neun von zehn Unternehmen bieten Homeoffice an, in acht von zehn wird das auch zumindest von der Hälfte der Mitarbeitenden tatsächlich in Anspruch genommen. Wobei die Befragung von knapp 600 Unternehmensvertretern im Frühsommer 2022 vor allem die Lage in Büros abbildet. Zwei bis drei Tage pro Woche sind üblich, oder es gibt abteilungsweise beziehungsweise individuelle Sonderlösungen. Fast in der Hälfte der Fälle können die Mitarbeitenden selber einteilen, wann sie ins Büro kommen, etwa gleich oft wird das mit den Vorgesetzten abgesprochen. Auch Menschen auf Jobsuche fragen Möglichkeiten zum Arbeiten von daheim nach.