„GTA VI“: Zahlreiche Videos im Netz veröffentlicht

Einen Bloomberg-Bericht zufolge hatte ein Hacker am Wochenende Dutzende bislang unveröffentlichte Videos von „Grand Theft Auto VI“ in einem Online-Forum veröffentlicht. Und er dürfte weitere Informationen in der Hinterhand haben - darauf deutet laut Bloomberg eine weitere Nachricht hin, in der der Hacker seine Bereitschaft erklärt, „einen Deal aushandeln“ zu wollen.