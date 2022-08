Rockstar-Insider lüften Geheimnisse um „GTA 6“

Handlung dreht sich um Verbrecherpärchen

Diese haben auch verraten, dass die Spieler im nächsten „GTA“ zwei Hauptfiguren spielen - eine männliche und eine weibliche. Diese sollen als Verbrecherpärchen versuchen, sich in „Vice City“ durchzuschlagen. Inszenieren will man die Handlung weniger satirisch als in früheren Teilen.