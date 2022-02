Rockstar kündigt nächstes „Grand Theft Auto“ an

Rockstar hat Großes vor

Nur so viel verriet der Entwickler: „Bei jedem neuen Projekt, das wir in Angriff nehmen, ist es stets unser Ziel, deutlich über das hinauszugehen, was wir bisher geliefert haben.“ Auf Fans dürfte demnach etwas Großes zukommen - immerhin zählt der Vorgänger mit bis dato über 155 Millionen verkauften Einheiten als das zweit meistverkaufte Spiel aller Zeiten. Erfolgreicher ist nur noch „Minecraft“.