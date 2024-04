Wie ein YouTuber das „Spiele-Morden“ stoppen will

50 Euro und mehr zahlen Gamer in der Regel für ein aktuelles PC- oder Konsolenspiel. Eine Investition, die schnell in Rauch aufgehen kann, wenn die Hersteller bei ihren Servern den Stecker ziehen und die Spiele damit teilweise oder gar völlig unbrauchbar machen. Ein YouTuber begehrt nun gegen diese Praxis auf und appelliert an die Politik, das „Töten von Spielen“ zu stoppen.