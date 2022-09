Wiener Lehrer stehen unbezahlt in der Klasse

Zwei Wochen nach Semesterbeginn sollte sich der Schulalltag eingespielt haben. Nicht so an der Schule von Andreas Forsters Kindern. Die beiden besuchen eine Mehrstufenklasse in einer Volksschule im 17. Wiener Bezirk. Schon seit Jahren ist diese Unterrichtsform aufgrund von Geldmangel organisatorisch unter Druck. „Das merkt man daran, dass die Direktion nur zweimal in der Woche halbtägig besetzt und die allgemeine Erreichbarkeit sehr eingeschränkt ist“, erzählt der zweifache Vater im „Krone“-Gespräch.