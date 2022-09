Klimabonus: Wirbel um Sicherheit der Kontodaten

Wirbel um Bonus auf unterschiedlichen Ebenen

Für Wirbel sorgte erst am Donnerstag die Bekanntmachung, dass der Klima- und Anti-Teuerungsbonus 2022 auch an Personen überwiesen wurde, die zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben waren. Eine Rückzahlung durch die Erben sei laut Ministerin Gewessler nicht möglich. Kritisiert wird überdies parteiübergreifend, dass der Klimabonus auch an Asylwerber ausbezahlt werden soll.