Panne: Klimabonus ging auch an Tausende Tote

Der Grund für die „fehlgeleiteten“ Überweisungen ist der langsam mahlende Behördenapparat. Denn bis die Behörde auch tatsächlich im Fall des Todes benachrichtigt wird, zieht teilweise viel Zeit ins Land, berichtete die „Presse“ am Mittwoch. Ausbezahlt wird der Bonus an all jene, die sich zum Stichtag 3. Juli 2022 seit 183 Tagen in Österreich aufgehalten haben - eingeschlossen darin auch Asylwerber oder Häftlinge, was zuletzt bereits für großen Unmut sorgte.