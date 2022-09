Wohlhabende sollen ihren Klimabonus jetzt spenden

Einen ungewohnten Einblick in sein Privatleben gewährte am Freitag Martin Schaller, Raiffeisen-Generaldirektor in der Steiermark: „Meine Frau und ich haben gesagt, am liebsten würden wir die 500 Euro an die Regierung zurückschicken. Aber wir wissen nicht, wie wir das machen sollen.“