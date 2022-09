Ranking: Welcher Politiker ist top, wer floppt?

Selten in der österreichischen Geschichte stand die Bevölkerung den Politikern so kritisch gegenüber wie jetzt. Kein Wunder, die obersten Manager müssen das Landeschiff durch einen regelrechten Krisenorkan manövrieren. Dass vielen Menschen derzeit der Rettungsanker in stürmischen Zeiten fehlt, zeigt auch unsere „Krone“-Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Unique Research: Wie berichtet, gaben 46% der befragten Oberösterreicher an, mit der Arbeit der Landesregierung unzufrieden zu sein. Noch drastischer fällt das Ergebnis in Hinblick auf die Entwicklungen im Bundesland aus – so meinen 51% der Oberösterreicher, es gehe in die falsche Richtung.