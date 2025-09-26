KTM-Chef sieht rückblickend Managementfehler

„Das Ziel, der Größte sein zu wollen, ist in den Vordergrund gerückt“

Was frühere Managemententscheidungen angeht, blickt er durchaus kritisch zurück: „KTM hat über Jahrzehnte das Ziel verfolgt, der Beste zu sein. Leider ist man von diesem Ziel in den letzten Jahren ein wenig abgekommen. Das Ziel, der Größte sein zu wollen, ist in den Vordergrund gerückt.“ Dem habe man viele andere Dinge untergeordnet: „Man hat den Kunden und die Qualität vernachlässigt. Zahlungsziele von bis zu 360 Tagen haben das Unternehmen in eine finanzielle Schieflage gebracht.“ Auch habe man sich „mit Nebengeräuschen verzettelt“, etwa mit dem Fahrradgeschäft oder „verlustreichen Beteiligungen wie MV Agusta“. Nun fokussiere sich KTM wieder auf sein Kerngeschäft Motorrad. Ob es Managementfehler gab? „Ich möchte gar nicht urteilen. Aber ja, es gab Managementfehler, und ich finde, man muss selbstkritisch sein, weil sonst kann man gar nicht aus einer Krise lernen.“