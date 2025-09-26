Neues Team, frische Leichen und Liebeskummer

Jetzt größere Fan-Gemeinde

Rückblende: Anfänglich legte SOKO Linz ja einen schlechten Start hin, miese Quote, schwache Fälle. Nun aber„läuft das Werkl“, wie Klaus Obereder, Direktor des ORF-Landesstudios Oberösterreich betont. Das liegt auch daran, dass Schauplätze und Handlungen besser gewählt sind, in der vierten Staffel gibt es „Zwergerlschnäuzen“ in der Grottenbahn, es wird am Modellflughafen oder im Botanischen Garten ermittelt. Aber auch der Medizin-Aufnahmetest oder ein Stadt-Landwirt kommen vor.