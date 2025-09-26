Paukenschlag bei Lenzing: 500 Jobs sollen wackeln

Betriebsversammlung mit Bürgermeistern aus der Region

Parallel zum Führungsgremium findet Montagvormittag in Lenzing auch eine große Betriebsversammlung statt. Erwartet werden bis zu 1000 Beschäftigte und mehrere Bürgermeister aus umliegenden Gemeinden – schließlich ist der Faserhersteller der größte Arbeitgeber der Region. Dabei will der Betriebsrat erneut auf seine Forderungen aufmerksam machen: „Wir erwarten uns für die Zukunft zur Absicherung der Arbeitsplätze Investitionen am Standort. Wir wollen, dass in Verbesserung der IT investiert wird und keine Arbeitsplätze ausgelagert werden. Denn daran sind schon sehr viele Firmen gescheitert.“