Klo-Misere erinnert an „Don Camillo und Peppone“

In Pfarrkirchen bei Bad Hall befindet sich eine der schönsten Rokoko-Dorfkirchen Österreichs, die auch viele Besucher ins Ortszentrum lockt. Ein öffentliches „stilles Örtchen“ finden die Touristen sowohl im Pfarrzentrum als auch im Ortskern nicht. Zwischen Pfarre und Gemeinde herrscht schon länger dicke Luft.
Wer im Zentrum von Pfarrkirchen ein stilles Örtchen sucht, wird nicht fündig. Die nächste Toilette befindet sich einige Gehminuten entfernt am Friedhof.. Und dort ist diese öffentliche Toilette auch nicht gekennzeichnet, sie auch schon in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen einer öffentlichen Toilettenanlage.
Die „Klo-Misere“ im 2300-Einwohner-Ort erinnert ein wenig an den Filmklassiker „Don Camillo und Peppone“, der die Spannungen zwischen Kirche und Politik im ländlichen Italien thematisiert. In Pfarrkirchen dürften es ähnlich sein.
Der Gemeinderat hat sich gegen eine Kostenbeteiligung an der Toilette des Pfarrzentrums entschieden.
Daniela Chimani, SP-Bürgermeisterin
Im Zuge der Modernisierung des Pfarrzentrums 2021 mitten im Ort wurden zwar Pläne für ein öffentliches WC mit Kostenbeteiligung der Gemeinde gewälzt. Doch Tatsache ist, dass die Gemeinde nicht mehr, entgegen der Zusage, mitzahlt. Bürgermeisterin Daniela Chimani (SP): „Der Gemeinderat hat sich dagegen entschieden, die Rahmenbedingungen haben nicht mehr gepasst und budgetär sind uns die Hände gebunden.“
Streit um Mäharbeiten
Gekracht hatte es schon einmal im Frühjahr 2023, nachdem die Gemeinde die Mäharbeiten bei der Kirche und dem Pfarrhofgarten eingestellt hatte. Begründet wurde das mit Personalknappheit.
