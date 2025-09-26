Wanderer verletzte sich und musste geborgen werden
War umgeknöchelt
Schmerzhaftes Ende einer Herbstwanderung. Ein Linzer bestieg am Freitag der Petergupf in Ebensee. Beim Abstieg überknöchelte der Mann aber plötzlich und konnte nicht mehr weiter. Er musste geborgen werden.
Der 59-Jähriger aus Linz wanderte am Freitag r auf den im Gemeindegebiet von Ebensee gelegenen Petergupf aufgestiegen. Er erreichte nach zweieinhalb Stunden den Gipfel.
Mann setzte Notruf ab
Beim Abstieg, nach etwa einer Stunde Gehzeit bergab, knöchelte der Wanderer um, was eine Fortsetzung seiner Wanderung unmöglich machte. Der 59-Jährige setzte einen Notruf ab, woraufhin er per Taubergung mit dem Notarzthubschrauber in das Salzkammergut Klinikum Gmunden geflogen wurde.
