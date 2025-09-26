Wanderer verletzte sich und musste geborgen werden

Mann setzte Notruf ab

Beim Abstieg, nach etwa einer Stunde Gehzeit bergab, knöchelte der Wanderer um, was eine Fortsetzung seiner Wanderung unmöglich machte. Der 59-Jährige setzte einen Notruf ab, woraufhin er per Taubergung mit dem Notarzthubschrauber in das Salzkammergut Klinikum Gmunden geflogen wurde.