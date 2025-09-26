Stelzer: Länder sollen Flugabgabe selbst einheben

Abgabe bringt 168 Millionen Euro

Stelzer fordert, dass künftig die Länder für die Einhebung der Abgabe zuständig sein sollen – und zwar zweckgebunden zur Absicherung ihrer Regionalflughäfen. Die Bundesländer sollen auch die Höhe der Luftverkehrsabgabe selbst festlegen können, bis hin zum Verzicht. „Eine Abgabenhoheit der Länder schafft Spielraum - damit können wir gezielt Anreize setzen, um zusätzliche Flugverbindungen und Anbieter für unsere Regionalflughäfen zu gewinnen“, sagt der Landeshauptmann, der einmal mehr den Stellenwert des kriselnden Linzer Airports für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich betont.