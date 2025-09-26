Wieder ein Spieler mit einem „Eishockey-Lächeln“

Nach der zuletzt erlittenen 6:7-Niederlage in Wien will Eishockey-Linz am Freitag im Heimspiel gegen den VSV wieder Zähne zeigen! Zuvor wurden Verteidiger Patrick Söllinger zwei Frontzähne aus dem Mund geschossen, gibt‘s wieder Arbeit für Werner Hagmayr, den ohnehin viel beschäftigten Black-Wings-Zahnarzt.
„Ich hab’ den geschossenen Puck mit meinem Schläger noch abgefälscht.“ Der dann im Gesicht von Verteidiger Patrick Söllinger landete! Zwei Frontzähne waren weg, für Söllinger ging’s vom Training ins Spital. „Bezüglich Schmerzen war’s kein Problem. Zuerst war ich eh’ unter Schock – und im Spital hab’ ich eh’ eine Narkose bekommen“, sagt der 21-Jährige, den erst im Vorjahr ein Schlittschuh im Gesicht getroffen und einen Zahn gekostet hatte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.