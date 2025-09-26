Wieder ein Spieler mit einem „Eishockey-Lächeln“

„Ich hab’ den geschossenen Puck mit meinem Schläger noch abgefälscht.“ Der dann im Gesicht von Verteidiger Patrick Söllinger landete! Zwei Frontzähne waren weg, für Söllinger ging’s vom Training ins Spital. „Bezüglich Schmerzen war’s kein Problem. Zuerst war ich eh’ unter Schock – und im Spital hab’ ich eh’ eine Narkose bekommen“, sagt der 21-Jährige, den erst im Vorjahr ein Schlittschuh im Gesicht getroffen und einen Zahn gekostet hatte.