Wandtapeten zum Scannen und tanzender Avatar

Claudia Hart – eine US-Amerikanerin, die in Chicago lebt – ist ebenfalls eine jener Pionierinnen, die in der bis heute von Männern dominierten „Tech-Art“ tätig sind. Seit den 1990er Jahren verwebt sie Wissenschaft, Mythologie und Konsumkritik in ihren Werken. Diese entstehen oft durch sogenannte „Materialisierungen“ von Modellen, die sie zuerst im virtuellen Raum entwickelt.