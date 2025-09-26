Weg frei für Jahrhundertprojekt im Messegelände

Eine wichtige Etappe ist geschafft: Sechs Monate nach Beginn der Abrissarbeiten wurden im Welser Messegelände alle alten Hallen dem Boden gleich gemacht. An ihrer Stelle türmen sich nun riesige Schuttberge. „Wir haben noch vor Ort die recycelbaren Baustoffe wiederverwertet. Es sind 30.000 Tonnen reiner und geprüfter Betonbruch geblieben. Etwas mehr als ein Drittel können wir für die Errichtung des neuen Volksgartens verwenden“, erklären Bauherrenvertreter Mario Wiesinger und Peter Fattinger von der örtlichen Bauaufsicht beim Lokalaugenschein der „Krone“.