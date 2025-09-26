Zwei Verletzte nach frontalem Zusammenstoß

Schwerer Unfall auf der B119 in Oberösterreich. Ein 72-Jähriger und eine 52-Jährige waren aus unbekannter Ursache frontal ineinander gekracht. Nachkommende Autofahrer verständigten die Rettungskräfte. Die beiden Lenker wurden schwer verletzt.
Der 72-Jährige aus dem Bezirk Perg lenkte am Freitag gegen 13 Uhr seinen Wagen auf der B119 von Marchstein kommend Richtung St. Georgen am Walde. Zur selben Zeit fuhrt eine 52-Jährige aus dem Bezirk Perg in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache kam es in der Fahrbahnmitte zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, woraufhin diese an den Fahrbahnrand geschleudert wurden.
Rettungskräfte schnell verständigt
Die nachkommenden Ersthelfer alarmierten sofort die Rettungskräfte. Die 52-Jährige wurde in ihrem PKW eingeklemmt und nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Amstetten geflogen. Der 72-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und ebenfalls nach Amstetten gebracht. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die B119 für etwa zwei Stunden gesperrt.
