Zwei Verletzte nach frontalem Zusammenstoß

Rettungskräfte schnell verständigt

Die nachkommenden Ersthelfer alarmierten sofort die Rettungskräfte. Die 52-Jährige wurde in ihrem PKW eingeklemmt und nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Amstetten geflogen. Der 72-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und ebenfalls nach Amstetten gebracht. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die B119 für etwa zwei Stunden gesperrt.