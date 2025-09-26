Pflegende Angehörige müssen Vollzeitjob aufgeben

25 Prozent der Frauen zwischen 55 und 65 Jahren pflegen in Österreich Verwandte. Ein Vollzeitberuf ist für viele Betroffene da nicht mehr möglich. Laut einer aktuellen Studie ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person wegen Altenbetreuung in Teilzeitarbeit wechselt, in Oberösterreich am größten.
Es war ihre letzte Landtagssitzung und auch ihre letzte Rede im Plenum: Am Donnerstag forderte die langjährige Abgeordnete Ulrike Schwarz (Grüne) die Landesregierung in einem gemeinsam mit dem SPÖ-Klub eingebrachten Antrag auf, die Vereinbarkeit von Beruf und familiärer Pflege sicherzustellen.
Auf Teilzeit umsteigen
Gerade Oberösterreich hat hier Aufholbedarf, wie eine aktuelle Studie von Eco Austria zeigt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Personen, die zuhause jemanden pflegen müssen, nur noch Teilzeit arbeiten können, beträgt in unserem Bundesland 38 Prozent. Das besagt der laut Daten der Statistik Austria für Oberösterreich berechnete Koeffizient von 0,38 (siehe Grafik unten).
„Pflegeland Nr. 9“
Damit ist Oberösterreich ex aequo mit Vorarlberg diesbezüglich Schlusslicht. Damit pflegende Angehörige bessere Chancen auf Vollzeitarbeit bekommen, brauche es sektorübergreifende Maßnahmen in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Arbeitsmarktpolitik, sagt Schwarz. Angesichts der vergleichsweise ebenso schlechteren Betreuungsmöglichkeiten von unter Dreijährigen belaste Oberösterreich nun auch als „Pflegeland Nr. 9“ die Frauen doppelt, kritisiert SPÖ-Frauensprecherin Renate Heitz.
Freilich: Das Thema Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ist kein rein oberösterreichisches. Laut der erwähnten Studie gehen dem gesamtösterreichischen Arbeitsmarkt 20.700 Personen bzw. 9200 Vollzeitäquivalente durch Arbeitszeitreduktion, Altersteilzeit oder Rückzug aus dem Erwerbsleben wegen familiären Pflegebedarfs verloren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.