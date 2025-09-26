Pflegende Angehörige müssen Vollzeitjob aufgeben

Auf Teilzeit umsteigen

Gerade Oberösterreich hat hier Aufholbedarf, wie eine aktuelle Studie von Eco Austria zeigt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Personen, die zuhause jemanden pflegen müssen, nur noch Teilzeit arbeiten können, beträgt in unserem Bundesland 38 Prozent. Das besagt der laut Daten der Statistik Austria für Oberösterreich berechnete Koeffizient von 0,38 (siehe Grafik unten).