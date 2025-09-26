Vorteilswelt
Keinen Helm getragen

E-Scooter-Fahrer prallte gegen Baum: Bub verletzt

Oberösterreich
26.09.2025 09:45
(Bild: AFP)

Schon wieder kam es in Oberösterreich zu einem schweren Unfall mit einem E-Scooter. Diesmal krachte ein 19-Jähriger in Braunau nach einem missglückten Ausweichmanöver gegen einen Baum. Ein mitfahrender 11-Jähriger wurde dabei von dem Roller geschleudert. Beide waren ohne Helm unterwegs.

Ein 19-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus Braunau fuhr am Donnerstag gegen 21.45 Uhr mit seinem E-Scooter auf einem Geh- und Radweg in Braunau, von Haiden kommend Richtung Neue Heimat. Ebenfalls auf dem E-Scooter befand sich ein 11-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus Braunau. Beide trugen keinen Helm.

Lenker blieb unverletzt
Um eine Kollision mit entgegenkommenden Fußgängern zu verhindern, lenkte der 19-Jährige seinen E-Scooter deutlich nach rechts und prallte gegen einen neben dem Geh- und Radweg stehenden Baum. Durch die Kollision wurde der mitfahrende 11-Jährige vom E-Scooter geschleudert. Nach der Erstversorgung wurde der 11-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Braunau gebracht. Der 19-jährige Lenker blieb unverletzt.

Keinen Helm getragen
