E-Scooter-Fahrer prallte gegen Baum: Bub verletzt

Lenker blieb unverletzt

Um eine Kollision mit entgegenkommenden Fußgängern zu verhindern, lenkte der 19-Jährige seinen E-Scooter deutlich nach rechts und prallte gegen einen neben dem Geh- und Radweg stehenden Baum. Durch die Kollision wurde der mitfahrende 11-Jährige vom E-Scooter geschleudert. Nach der Erstversorgung wurde der 11-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Braunau gebracht. Der 19-jährige Lenker blieb unverletzt.