Jetzt sehen auch die Rieder Anhänger (rosa)rot!

Doch dann kam erst Corona und das Heim-0:2 gegen den TSV Hartberg. Und eine Woche später die 2:3-Niederlage nach 2:0-Führung bei der Austria

Doch was als eine der nächsten Aufgaben kommt ist morgen nicht nur der GAK. Dessen Fans vor zwei Wochen beim 0:3 im Linzer Donaupark gegen Blau-Weiß noch „Wir haben die Schnauze voll“, skandierten. Das sollte sogar zum Rücktritt von Ex-Ried-Spielmacher Didi Elsneg als GAK-Sportdirektor führen.