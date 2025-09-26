Jetzt sehen auch die Rieder Anhänger (rosa)rot!

Die Anhänger von Fußball-Bundesligist sehen nun auch (rosa)rot. Das aber weniger, weil mit dem GAK am Samstag die Roten aus Graz kommen. Denn vielmehr birgt ein brisanter Antrag bei der Generalversammlung am 7. Oktober für ganz viel Zündstoff.
Rosarot war für Fußball-Ried bis vor zwei Runden noch die Aufstiegssaison: Erst das Derby in Linz beim FC Blau-Weiß 2:0 gewonnen, dann das beim LASK 3:1.
Voilà!
Doch dann kam erst Corona und das Heim-0:2 gegen den TSV Hartberg. Und eine Woche später die 2:3-Niederlage nach 2:0-Führung bei der Austria
Aua!
Doch was als eine der nächsten Aufgaben kommt ist morgen nicht nur der GAK. Dessen Fans vor zwei Wochen beim 0:3 im Linzer Donaupark gegen Blau-Weiß noch „Wir haben die Schnauze voll“, skandierten. Das sollte sogar zum Rücktritt von Ex-Ried-Spielmacher Didi Elsneg als GAK-Sportdirektor führen.
Ried gegen Schlusslicht gefordert
Der die Fans aber ebenso wenig beruhigen konnte wie das glückliche Last-Minute-1:1 am Sonntag gegen Rapid. Heißt auch: Wehe, das heuer auswärts noch sieglose Schlusslicht verliert morgen beim Aufsteiger! Bei dem aber die Anhängerschaft inzwischen auch nicht mehr ganz so rosarot sieht wie noch vor wenigen Wochen. Und gleichzeitig mehr rosarot denn je!
Letzteres hängt natürlich nicht mit den letzten Niederlagen zusammen als mit dem Einstieg von BWT als Stadionsponsor. Wie in der Vergangenheit beim LASK melden gegen den nun Ried-Fans Bedenken an.
Antrag gegen rosa Trikots
Das aber weniger als früher beim OÖ-Rivalen mit Protesten auf der Tribüne, sondern mit einem schriftlichen Antrag für die Generalversammlung am 7. Oktober. Bei der – anders als beim LASK – Klubmitglieder für oder gegen Anträge stimmen bzw. selbst welche einbringen können. Das ist nun auch passiert: Gefordert wird in diesem Papier, dass Ried in Zukunft verpflichtend nur in den Farben des Klubs (schwarz-grün) bzw. der Stadt (gelb-weiß) antritt.
„Ich werde jetzt ganz, ganz sicher nicht auf stur schalten, sondern persönlich mit den in diesem Punkt besorgten Anhängern das Gespräch suchen“, kündigt Ried-Präsident Thomas Gahleitner betreffend des Antrags an – und lädt dazu alle Fans am kommenden Donnerstag ein. Übrigens in den (BWT-)Business-Bereich des Rieder Stadions!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.