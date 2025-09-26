Vorteilswelt
Brisanter Fan-Antrag

Jetzt sehen auch die Rieder Anhänger (rosa)rot!

Oberösterreich
26.09.2025 14:00
Schon in Linz ließen Ried- Fans wissen: Zurück zu Schwarz und Grün!
Schon in Linz ließen Ried- Fans wissen: Zurück zu Schwarz und Grün!ließen(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Die Anhänger von Fußball-Bundesligist sehen nun auch (rosa)rot. Das aber weniger, weil mit dem GAK am Samstag die Roten aus Graz kommen. Denn vielmehr birgt ein brisanter Antrag bei der Generalversammlung am 7. Oktober für ganz viel Zündstoff.

0 Kommentare

Rosarot war für Fußball-Ried bis vor zwei Runden noch die Aufstiegssaison: Erst das Derby in Linz beim FC Blau-Weiß 2:0 gewonnen, dann das beim LASK 3:1.

Voilà!

Doch dann kam erst Corona und das Heim-0:2 gegen den TSV Hartberg. Und eine Woche später die 2:3-Niederlage nach 2:0-Führung bei der Austria

Aua!

Doch was als eine der nächsten Aufgaben kommt ist morgen nicht nur der GAK. Dessen Fans vor zwei Wochen beim 0:3 im Linzer Donaupark gegen Blau-Weiß noch „Wir haben die Schnauze voll“, skandierten. Das sollte sogar zum Rücktritt von Ex-Ried-Spielmacher Didi Elsneg als GAK-Sportdirektor führen.

Am Samstag wird Ried in jedem Fall Rot sehen. Doch nur, weil mit Tabellenschlusslicht GAK die „Roten" aus Graz kommen.
Am Samstag wird Ried in jedem Fall Rot sehen. Doch nur, weil mit Tabellenschlusslicht GAK die „Roten“ aus Graz kommen.(Bild: GEPA)

Ried gegen Schlusslicht gefordert
Der die Fans aber ebenso wenig beruhigen konnte wie das glückliche Last-Minute-1:1 am Sonntag gegen Rapid. Heißt auch: Wehe, das heuer auswärts noch sieglose Schlusslicht verliert morgen beim Aufsteiger! Bei dem aber die Anhängerschaft inzwischen auch nicht mehr ganz so rosarot sieht wie noch vor wenigen Wochen. Und gleichzeitig mehr rosarot denn je!

Letzteres hängt natürlich nicht mit den letzten Niederlagen zusammen als mit dem Einstieg von BWT als Stadionsponsor. Wie in der Vergangenheit beim LASK melden gegen den nun Ried-Fans Bedenken an.

Ried-Präsident Thomas Gahleitner und BWT-Chef Andreas Weissenbacher (v. l.)
Ried-Präsident Thomas Gahleitner und BWT-Chef Andreas Weissenbacher (v. l.)(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Antrag gegen rosa Trikots
Das aber weniger als früher beim OÖ-Rivalen mit Protesten auf der Tribüne, sondern mit einem schriftlichen Antrag für die Generalversammlung am 7. Oktober. Bei der – anders als beim LASK – Klubmitglieder für oder gegen Anträge stimmen bzw. selbst welche einbringen können. Das ist nun auch passiert: Gefordert wird in diesem Papier, dass Ried in Zukunft verpflichtend nur in den Farben des Klubs (schwarz-grün) bzw. der Stadt (gelb-weiß) antritt.

„Ich werde jetzt ganz, ganz sicher nicht auf stur schalten, sondern persönlich mit den in diesem Punkt besorgten Anhängern das Gespräch suchen“, kündigt Ried-Präsident Thomas Gahleitner betreffend des Antrags an – und lädt dazu alle Fans am kommenden Donnerstag ein. Übrigens in den (BWT-)Business-Bereich des Rieder Stadions!

Porträt von Georg Leblhuber
Georg Leblhuber
