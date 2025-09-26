„Bei Teilzeit vorne, bei Kinderbetreuung hinten“

„Dass Oberösterreich bei der Teilzeitquote ganz vorn und bei der Kinderbetreuung ganz hinten liegt, hat schon seinen Zusammenhang“, sagt Dagmar Engl. Was die Frauen- und Wirtschaftssprecherin der Grünen damit meint? In Oberösterreich können laut Zahlen der Statistik Austria nur vier von zehn Drei- bis Fünfjährigen so betreut werden, dass die Eltern Vollzeit arbeiten können – unser Bundesland ist damit österreichweites Schlusslicht. Das erkläre, warum Oberösterreich die höchste Teilzeitquote von allen Bundesländern aufweist, vor allem bei Frauen: Mehr als die Hälfte der Frauen arbeiten hierzulande Teilzeit.