Grüne fordern Ausbau

„Bei Teilzeit vorne, bei Kinderbetreuung hinten“

Oberösterreich
26.09.2025 12:42
Kinderbetreuung ist großteils Frauensache, Vollzeit-Arbeit für viele von ihnen in Oberösterreich ...
Kinderbetreuung ist großteils Frauensache, Vollzeit-Arbeit für viele von ihnen in Oberösterreich nicht möglich.(Bild: Brenek Malena)

Oberösterreich weist bundesweit die höchste Teilzeitquote bei Frauen auf. Gleichzeitig ist unser Bundesland Schlusslicht bei der Anzahl von Kinderbetreuungsplätzen, die Eltern eine Vollzeitbeschäftigung ermöglichen. Die Grünen orten schwere Versäumnisse auf Bundes- und Landesebene.  

„Dass Oberösterreich bei der Teilzeitquote ganz vorn und bei der Kinderbetreuung ganz hinten liegt, hat schon seinen Zusammenhang“, sagt Dagmar Engl. Was die Frauen- und Wirtschaftssprecherin der Grünen damit meint? In Oberösterreich können laut Zahlen der Statistik Austria nur vier von zehn Drei- bis Fünfjährigen so betreut werden, dass die Eltern Vollzeit arbeiten können – unser Bundesland ist damit österreichweites Schlusslicht. Das erkläre, warum Oberösterreich die höchste Teilzeitquote von allen Bundesländern aufweist, vor allem bei Frauen: Mehr als die Hälfte der Frauen arbeiten hierzulande Teilzeit.

Aus Wien bekommen die Frauen ihren angeblichen Teilzeit-Lifestyle ausgerichtet, hier im Land den Spuk vom Kinderland Nummer 1. Das ist eine Verhöhnung der tausenden Frauen, die Teilzeit arbeiten müssen, weil es schlicht keine verlässliche, ganztägige Betreuung gibt.

Landtagsabgeordnete Dagmar Engl (Grüne)

Weiter Weg bis zum „Kinderland Nr. 1“
Es ist also eine fatale Kombination, die aus Sicht der Grünen zum Teil hausgemacht ist. Denn obwohl die zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) bei jeder Gelegenheit das „Kinderland Nr. 1“ herbei beschwöre, würde die Lebensrealität der Eltern und Kinder ganz anders aussehen, betont Grünen-Chef Stefan Kaineder mit Verweis auf die Statistik.

152 neue Krabbelstubengruppen
Haberlander gänzliche Untätigkeit vorzuwerfen, würde allerdings zu kurz greifen. Immerhin wurden in den vergangenen zwei Jahren in Oberösterreich 152 neue Krabbelstubengruppen geschaffen und das Personal in Kinderbetreuungseinrichtungen um 1715 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgestockt.

Einen Vorwurf müssen sich die Verantwortlichen im Land aber gefallen lassen: Oberösterreich hat in den vergangenen zwei Jahren fast ein Viertel der vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für den Ausbau der Kinderbetreuung und für die Sprachförderung nicht abgeholt. Hier müsse man „dringend in die Gänge kommen“, fordern die Grünen.

