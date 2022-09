Wie Ursula von der Leyen ihre EU-Show inszeniert

Die Farben Blau und Gelb dominierten die Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Lage der Nation. Das lag allerdings nicht an der blauen EU-Fahne mit gelben Sternen, sondern an der auch modisch zur Schau gestellten Solidarität mit der Ukraine. Von der Leyen und mehrere andere Politikerinnen kleideten sich in den Nationalfarben des von Russland überfallenen Staates. Eine Analyse von unserer EU-Korrespondentin Doris Vettermann.