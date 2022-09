Angst vor dem Blackout: Wenn alles dunkel wird

Situation angespannt

In der Realität gilt es rechtzeitig Vorkehrungen zu treffen. Laut aktueller Analyse zeigt sich in der jetzigen Energiekrise die Versorgungssituation für das Winterhalbjahr als äußerst angespannt. „Auf dem europäischen Strommarkt kann die Last nicht vollständig gedeckt werden, für einige Stunden wird mit kritischen Situationen zu rechnen sein“, hieß es in der vergangenen Woche bei einem Blackout-Symposium im Parlament in Wien.