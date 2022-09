Das erste Foto von Kate, der Prinzessin von Wales

König Charles gab seine Titel an seinen Sohn weiter und verkündete in seiner ersten Fernsehansprache an die Nation: „Heute bin ich stolz darauf, William zum Prinzen von Wales, Tywysog Cymru, zu ernennen, jenem Land, dessen Titel ich während eines so großen Teils meines Lebens und meiner Pflicht tragen durfte. Mit Catherine an seiner Seite wird unser neuer Prinz von Wales, wie ich weiß, weiterhin unsere nationalen Gespräche inspirieren und führen und dazu beitragen, die Randgruppen auf den Boden zu bringen, wo lebenswichtige Hilfe geleistet werden kann.“