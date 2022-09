Der neue König wandte sich erstmals ans Volk

„To my darling Mama, I want simply to say this: Thank you“

Am Ende seiner knapp zehnminütigen Rede wurde es ergreifend: „To my darling Mama, I want simply to say this: Thank you.“ (Meiner liebsten Mama möchte ich einfach sagen: Danke.) Er bezog seinen Dank auf die „Liebe und Hingabe“, die die Queen ihrer Familie und der „Familie der Nationen“ entgegengebracht habe.