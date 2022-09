Charles wollte Meghan nicht am Totenbett der Queen

Zahlreiche Zeitungen in Großbritannien wählten am Samstag Charles‘ berührende Ansprache an seine Mutter - „To my darling Mama, thank you“ - als Aufmacher für ihre Titelseiten. Die „Daily Mail“ sprach von einer „exquisiten und zutiefst persönlichen Hommage“ an Elizabeth II. Der „Daily Mirror“ würdigte: „Das Versprechen unseres neuen Königs an die Nation: Loyalität, Respekt, Liebe.“ Die „Financial Times“ titelte, der „lebenslange Lehrling“ Charles III. trete nun ins Rampenlicht.